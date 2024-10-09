Умерла мама народного артиста Татарстана и Башкортостана Салавата Фатхетдинова
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В Республике Башкортостан умерла мама народного артиста РТ и Башкирии, а также еще и заслуженного артиста РФ Салавата Фатхетдинова. Об этом рассказал Данир Сабиров в своём телеграм-канале.
Артист заявил, что ему пришла печальная новость о смерти матери Салавата-абыя. Мужчина выразил искренние соболезнования семье Фатхетдиновых.
Известно, что Салават родился в январе 1960 года в д. Аксаитово Татышлинского района Республики Башкортостан.
Ранее мы писали о том, что председатель центрального Следственного комитета Александр Бастрыкин контролирует дело о гибели беременной жительницы Песпублики Татарстан. Александр Бастрыкин приказал заняться делом и. о. руководителя СК по РТ Павлу Олейнику.
Мужчина сообщил, что в декабре 2022 года его беременная жена умерла в Мензелинске. Спасти также не получилось и ее ребенка.
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