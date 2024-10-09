Бастрыкин контролирует дело о гибели беременной татарстанки

Глава СК РФ Александр Бастрыкин попросил завершить расследование дела из-за смерти беременной женщины в Мензелинском районе Татарстана.

В ведомстве рассказали, что о случившемся узнал председатель центрального Следственного комитета после обращения. Заявитель просил разобраться специалистов в ненадлежащем оказании медпомощи.

Мужчина сообщил, что в декабре 2022 года его беременная жена умерла в Мензелинске. Спасти также не получилось и ее ребенка.

Местный житель думает, что это произошло после неверно выбранной тактикой проведения операции. Также, его не устроило, что экспертизу так никто не завершил, а виновные не наказаны.

Александр Бастрыкин приказал заняться делом и. о. руководителя СК по РТ Павлу Олейнику.

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