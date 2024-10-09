Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Бастрыкин контролирует дело о гибели беременной татарстанки

Заявитель просил разобраться специалистов в нен...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Глава СК РФ Александр Бастрыкин попросил завершить расследование дела из-за смерти беременной женщины в Мензелинском районе Татарстана.

В ведомстве рассказали, что о случившемся узнал председатель центрального Следственного комитета после обращения. Заявитель просил разобраться специалистов в ненадлежащем оказании медпомощи.

Мужчина сообщил, что в декабре 2022 года его беременная жена умерла в Мензелинске. Спасти также не получилось и ее ребенка.

Местный житель думает, что это произошло после неверно выбранной тактикой проведения операции. Также, его не устроило, что экспертизу так никто не завершил, а виновные не наказаны.

Александр Бастрыкин приказал заняться делом и. о. руководителя СК по РТ Павлу Олейнику.

Ранее мы писали о том, что в Казани на Толстого из авто выпала девочка. Видео.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

44 минуты назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Новости России

19 часов назад

T2 первым из операторов отменил роуминг в Крыму

санобработка квартиры от тараканов в москве с гарантией стоимость

Лонгриды

день назад

«Прошлое тесно связано с будущим»: стало известно, что будет с Казанью в скором времени

Новости России

2 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» провело серию профориентационных мероприятий для школьников и студентов

услуги по ремонту нежилых помещений в Москве

Новости Татарстана

3 часа назад

Сельская блогерша Резеда из РТ похвасталась заработком от 200 тысяч до 2 млн

Новости Казани

день назад

Казанцы сообщают о громких хлопках – это испытания на пороховом заводе

Новости Казани

день назад

В Казани авто сбило рабочего во время смены дорожных знаков

Новости Татарстана

день назад

Родители Ильназа Галявиева выкупили спорную долю в квартире

Новости Казани

день назад

С 8 по 13 октября в ТРК  “Казан Молл” можно провериться на рак
Лонгриды
14 часов назад

«Он дал мне 200 тысяч долларов»: Сергей Жуков рассказал о съёмках «Руки Вверх»

В минувшие выходные в столице Татарстана прошёл...

Новости Татарстана

19 минут назад

Умерла мама народного артиста Татарстана и Башкортостана Салавата Фатхетдинова

Важное в РТ

день назад

МТС Линк и Казанский государственный медицинский университет подписали соглашение о сотрудничестве

Новости Татарстана

49 минут назад

Появились подробности выпадения ребенка из авто в Чистополе

Новости Татарстана

час назад

Бастрыкин контролирует дело о гибели беременной татарстанки
В Казани побит температурный рекорд, который де...
Новости Казани
час назад

В Казани побит температурный рекорд, который держался с 1923 года

Новости Казани

17 часов назад

В Казани на Толстого из авто выпала девочка. Видео

Новости Казани

18 часов назад

Крузак Хозуправления при Кабмине Татарстана столкнулся с машиной ДПС

Новости Татарстана

19 часов назад

Пьяный 19-летний татарстанец протащил полицейского на капоте
Красота, стиль и здоровье. Путеводитель по лучш...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Красота, стиль и здоровье. Путеводитель по лучшим профессионалам Казани, которые помогут создать безупречный образ в 2024 году