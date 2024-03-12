Учителем года в Казани стал 30-летний преподаватель физики

Сегодня в Казани прошло торжественное награждение лучших учителей города в рамках конкурса профессионального мастерства «Учитель года 2024"». Главным победителем стал Радик Хабиров, учитель физики из школы №108. Информацию об этом представила пресс-служба мэрии.



Награды победителям вручил мэр Казани Ильсур Метшин, который выразил гордость казанскими образовательными учреждениями и обещал поддерживать финалистов на дальнейших этапах конкурса, включая республиканский и федеральный уровни.





Ильсур Метшин также подчеркнул, что работа по развитию образования в городе не прекращается, и обещал продолжать поддерживать учителей. Он отметил, что участники конкурса навсегда останутся в сердцах горожан.Радик Хабиров выразил благодарность своей семье за поддержку, а также руководству города за создание новых возможностей. Он поделился, что общаясь с коллегами из других городов, всегда слышит позитивные отзывы о системе образования в Казани, и гордится принадлежностью к команде казанского образования.Участвовали в конкурсе 377 педагогов, из которых 109 учительниц и учителей из 95 школ и детских садов прошли на городской этап.

Напомним, что в Казани готовят проект школы, которую дети выпрашивали на коленях.