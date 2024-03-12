В Казани готовят проект школы, которую дети выпрашивали на коленях

Жители Казани продолжают настойчиво требовать ответа от властей относительно строительства школы в поселке Привольный. Они выразили свои обращения через Telegram-канал мэрии столицы РТ.



Одним из аргументов обращения к властям стало количество подписей под петицией в социальных сетях – почти 2,5 тысячи человек выразили свое недовольство необходимостью долгих и затруднительных поездок детей на учебу в другие районы города из Привольного, Салмачей, Куюков и Вишневки. Горожане жалуются на часовые заторы и необходимостью вставать с детьми в 4-5 утра для отправки их в школу.



Несмотря на обращения и петиции, прошло уже три года после визита главы исполкома Казани в Привольный, но школа так и не была построена. Жители настаивают на необходимости постройки учебного заведения в данном районе для облегчения проблем с транспортом и обеспечения детей качественным образованием.В ответ на требования жителей, администрация Советского района сообщила о планируемом проектировании общеобразовательной школы на 1224 места по улице Фиалковой в текущем году, и в настоящее время подготавливает необходимую площадку для проведения инженерных работ.