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Участие принимали больше 30 шашистов: татарстанец завоевал серебро и бронзу в финале Кубка России

Дмитрий Цинман из Татарстана завоевал серебро и бронзу в финале Кубка России
Участие принимали больше 30 шашистов: татарстанец завоевал серебро и бронзу в финале Кубка России

пресс-служба Минспорта РТ

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В Московской области, в Одинцово, с 25 по 26 сентября состоялся Кубок России по стеклоклеточным шашкам среди мужчин. В соревновании принимали участие больше 30 шашистов, которые приехали из 12 регионов России.

Республику Татарстан представлял тренер Республиканской спортивной школы по шахматам, шашкам, го имени Р.Г.Нежметдинова. международный гроссмейстер Дмитрий Цинман. Спортсмен занял второе место в быстрой программе и третье в молниеносной программе финал Кубка России.

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