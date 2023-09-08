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· Полина Модестова

«У детей страдает здоровье»: в Татарстане подписывают петицию об установлении пятидневки в школах

Жители Татарстана подписывают петицию об установлении пятидневки в школах
«У детей страдает здоровье»: в Татарстане подписывают петицию об установлении пятидневки в школах

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Петиция, которая призывает установить пятидневную учебную неделю в школах Татарстана, набирает подписи на сайте Change.org. На данный момент она набрала 24 496 подписей, которых только сегодня подписались под ней 5 407 человек. При этом создана она была еще 31 мая 2023 года.

Автор петиции, Дарья Чернова, считает, что дети очень загружены и одного дня на отдых им не хватает. Она также обратила внимание на то, что ребята посещают секции и кружки.

«Даже взрослым не хватает одного дня для полноценного отдыха, что уж говорить о детях», - считает автор.

Она заявляет, что из-за отсутствия полноценного отдыха у детей страдает здоровье, а в семье не удается найти время на общение.

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