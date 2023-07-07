Трое были госпитализированы: в Челнах 13 детей заразились корью

В Набережных Челнах корью заразились 13 детей и 1 взрослый

В минздраве Татарстана сообщили, что в Набережных Челнах корью заразились 14 человек. В ведомстве уточнили, что среди заболевших только один взрослый человек, а остальные - дети, возрасте которых от восьми месяцев до десяти лет. Трое были госпитализированы в инфекционную больницу.

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе НЧИБ Евгений Стрельцов отметил, что с возрастом болезнь протекает все более тяжело.

Корь - это очень заразное заболевание, которое начинается с высокой температуры и боли в горле, а также насморка и общего недомогания. Позже появляется сыпь, покраснение глаз и светобоязнь. Часто корь может привести к определенным осложнениям.