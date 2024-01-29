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· Артем Акчурин

Трасса М-12 в Татарстане снова стала платной

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Трасса М-12 «Восток» в Татарстане снова стала платной, после того как была полностью очищена от снега. Об этом сообщили в госкомпании «Автодор».

Платный режим на трассе возобновлен с 29 января. Ранее плату за проезд не взимали из-за снежных заносов. В это время было ввели правило ограничения скорости.

«Мы призываем всех автолюбителей учитывать текущие дорожные условия, соблюдать Правила дорожного движения, и избегать резких маневров. Пожалуйста, следите за информационными табло», — обращаются представители «Автодора».

Ранее, в Казани водитель легковушки не уступил дорогу и попал в больницу.

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