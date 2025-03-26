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Трасса Алексеевское — Альметьевск в Татарстане может стать платной

Комлев отметил, что трасса технически готова к ...

pixabay.com

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Концессионер трассы Алексеевское — Альметьевск, компания АО «Автострада», планировал начать взимание платы с автомобилистов с начала этой недели, но запуск платного проезда задерживается из-за отсутствия нужного разрешения от Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. Об этом БИЗНЕС Online сообщил директор компании Александр Комлев.

Комлев отметил, что трасса технически готова к внедрению платного режима, но по-прежнему остаются внешние препятствия. Он выразил надежду, что в ближайшие дни все вопросы будут решены, и платный проезд начнёт действовать в ночь со среды на четверг, однако уточнил, что окончательное решение ещё не принято, и сроки могут измениться. В Минтрансе Татарстана ситуацию не прокомментировали.

Для напоминания, дорога Алексеевское — Альметьевск протяжённостью 145 км является частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай» и проекта Шали — Бавлы. Стоимость проезда для легковых автомобилей составит 4,5 рубля за километр, что равно 653 рублям за весь участок.

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