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Тело пенсионера заметили у магазина в Набережных Челнах

Мужчина направлялся в магазин с сыном

Катя Царева

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Вчера в 13:00 скорую помощь Набережных Челнов вызвали к магазину в 13-м комплексе.

На месте происшествия медики нашли пожилого мужчину, который лежал на асфальте у магазина. К сожалению, врачи не смогли спасти его жизнь, и был зафиксирован летальный исход. Выяснилось, что 78-летний мужчина направлялся в магазин с сыном.

Причина смерти будет установлена сотрудниками городского морга, пишет издание "Челнинские известия".

Ранее мы писали о том, что тело мужчины нашли в овраге под Челнами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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