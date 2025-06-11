Тело пенсионера заметили у магазина в Набережных Челнах

Вчера в 13:00 скорую помощь Набережных Челнов вызвали к магазину в 13-м комплексе.

На месте происшествия медики нашли пожилого мужчину, который лежал на асфальте у магазина. К сожалению, врачи не смогли спасти его жизнь, и был зафиксирован летальный исход. Выяснилось, что 78-летний мужчина направлялся в магазин с сыном.

Причина смерти будет установлена сотрудниками городского морга, пишет издание "Челнинские известия".

Ранее мы писали о том, что тело мужчины нашли в овраге под Челнами.