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Тело мужчины нашли в овраге под Челнами

Известно, что погибший был 63-летним жителем че...

Катя Царева

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Трагедия произошла в овраге, недалеко от дач. Один из местных жителей, проходя мимо, заметил тело пожилого мужчины. Медики, прибывшие на место, зафиксировали смерть. При осмотре тела не было выявлено признаков насильственной смерти.

Судебно-медицинский эксперт установил, что мужчина скончался около суток назад.

Известно, что погибший был 63-летним жителем четвертого комплекса нового города. Причина его смерти будет установлена в морге, пишет издание "Челнинские известия".

Ранее мы писали о том, что на озере в Татарстане утонул мужчина.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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