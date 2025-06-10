Тело мужчины нашли в овраге под Челнами

Трагедия произошла в овраге, недалеко от дач. Один из местных жителей, проходя мимо, заметил тело пожилого мужчины. Медики, прибывшие на место, зафиксировали смерть. При осмотре тела не было выявлено признаков насильственной смерти.

Судебно-медицинский эксперт установил, что мужчина скончался около суток назад.

Известно, что погибший был 63-летним жителем четвертого комплекса нового города. Причина его смерти будет установлена в морге, пишет издание "Челнинские известия".

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