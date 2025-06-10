На озере в Татарстане утонул мужчина

В Лаишевском районе, на озере Ковалинское в селе Песчаные Ковали, очевидцы спасли 36-летнюю женщину, которая оказалась в воде на расстоянии 100 метров от берега. Она отказалась от медицинской помощи.

По информации МЧС, женщина и мужчина катались на сапборде, но упали в воду. Женщину удалось вытащить, а мужчина утонул. На них не было спасательных жилетов, и неизвестно, умели ли они плавать.

Водолазная группа ЗПСО №2 извлекла тело утонувшего мужчины с глубины 8 метров, примерно в 50 метрах от берега. Место для купания не было оборудовано.

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