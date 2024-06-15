Татарстанские паломники добрались до Арафа

В хадже (паломничестве) в 2024 году принимаю участие 1,8 тыс. жителей Татарстана.

День Арафа — 9-ый по счёту в мусульманском месяце Зуль-хиджа, в этот день многократно усиливаются вознаграждения и наказания, которые получают верующих мусульмане за свои благие поступки и грехи.

Сегодня паломники совершат стояние на горе Арафат. До вечера хаджии проведут время в оборудованных палатках, до заката они должны замаливать грехи. А ночь паломники будут уже под открытым небом в долине Муздалифа.

В дороге верующих татарстанцев сопровождают 20 врачей.

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