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Мэрия города рассказала, как пройдёт Курбан-Байрам в Казани

16 июня состоится традиционный мусульманский праздник Курбан-Байрам.

Яндекс Карты / Светлана Николаева

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16 июня состоится традиционный мусульманский праздник Курбан-Байрам. Началом послужит утренняя проповедь в мечетях Казани. Для её благополучного проведения будет организовано специальное движение общественного транспорта с 2:00.

На Кремлёвской набережной с 17:00 до 21:00 развернётся традиционный «Курбан-фест». Гости смогут посетить ярмарку, поучаствовать в соревнованиях и играх, а также выиграть различные сертификаты на сумму до 30 тыс. руб.

В мечети «Гаиля» с10:00 до 14:00 будет семейный праздник с мастер-классами и играми. Там же пройдёт Halal Market, где можно будет приобрести халяльную продукцию.

В 18:00 пройдут обряды заклания жертвенных животных в специально отведённых местах.

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