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· Артем Акчурин

Татарстанцы, которые стали участниками СВО, получат 305 тысяч

Татарстанцы, которые стали участниками СВО, получат 305 тысяч

igry-gid.ru

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В Татарстане граждане, участвующие в СВО, смогут получить дополнительную социальную поддержку. Выплаты в размере 305 000 рублей получат бойцы, которые были призваны в рамках частичной мобилизации или заключившие контракты после 31 августа 2023 года.

Такой указ подписал Раис республики Рустам Минниханов. Документ вступит в силу с 26 октября и будет действителен по 31 декабря 2023 года.

Ранее редакция PROKAZAN писала о том, какие ещё льготы и пособия могут получить семья военных СВО

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