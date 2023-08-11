Дадут всем от 12 000 до 17 000. Вернутся ли президентские выплаты для подготовки к 1 сентября?

В КПРФ предложили поддержать семьи школьников выплатой в 12-17 тысяч рублей

В сети всё больше появляется информации о так называемых путинских выплатах родителям учеников. По данным, которые гуляют на просторах интернета, всем российским семьям полагается 10 000 рублей на подготовку ребёнка к школе.

Выплаты действительно были, но только в 2021 году из-за COVID-19.

А в 2023 году КПРФ предложила вернуться к единоразовой выплате всем школьникам, вне зависимости от статуса их родителей. Так как покупка формы, канцтоваров и обуви может доходить до 26 000 рублей. Пока инициатива партии не нашла поддержки.

«Мы уже обратились к Михаилу Мишустину с просьбой ввести пособие от 12 000 до 17 000 рублей. Так как сейчас цены выросли на всё. Родителям не под силу собрать детей», — рассказала корреспонденту PROKAZAN глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.

Также Останина сообщила, что сейчас готовится личная встреча Владимира Путина с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, где в числе прочего планируется обсудить и данную инициативу. В партии готовится законопроект о поддержке семей школьников. Подробности читайте в ближайшее время на портале PROKAZAN.