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Татарстан снова отправил гуманитарную помощь в Курск

Из Татарстана в Курскую область поступила втора...

vestnik-nko.ru

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Из Татарстана в Курскую область поступила вторая партия гуманитарной помощи. В данный момент осуществляется разгрузка двух грузовиков. Об этом информирует Департамент по чрезвычайным ситуациям центрального аппарата Российского Красного Креста. Подготовка следующей партии гуманитарных средств запланирована на начало предстоящей недели.

Гуманитарные грузы включают в себя продукты питания, предметы первой необходимости, а также теплую одежду, что особенно актуально в условиях прохладного времени года. С момента начала сбора гуманитарной помощи волонтеры и сотрудники Российского Красного Креста работают не покладая рук, организуя логистику и стараясь максимально оперативно доставлять грузы тем, кто в них остро нуждается. Важно отметить, что в акции участвуют не только взрослые, но и молодежные движения, которые активно собирают и упаковывают вещи для отправки.

Подготовка следующей партии гуманитарных средств уже на завершающем этапе, и ожидается, что на следующей неделе удастся отправить еще несколько грузовиков с необходимыми товарами. Красный Крест призывает жителей активно участвовать в сборе и предоставлении помощи, ведь каждое доброе дело имеет огромное значение для тех, кто оказался в сложной ситуации.

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