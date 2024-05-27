Студентам КГАУ построят общежитие за 156 млн рублей

В Казани Аграрный университет планирует построить новое общежитие за 156,2 млн рублей, согласно информации с портала госзакупок.



Строительство здания на 620 мест должно быть завершено к 9 декабря 2024 года на улице Ферма-2. Земельный участок площадью 20,6 тыс. кв. м. был выбран для размещения общежития, неподалеку расположен институт механизации и технического сервиса.



Хотя документы не указывают количество этажей, по данным «Коммерсанта», планируется построить 16-этажное здание. Университет уже имеет четыре общежития в учебном городке на Ферме-2, а также несколько других в центре Казани.



Ранее, стало известно, что в Татарстане пять вузов получат гранты на 411 млн рублей. Указ был подписан главой республики Рустамом Миннихановым.