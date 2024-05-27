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В Татарстане пять вузов получат гранты на 411 млн рублей

Пять татарстанских учебных заведений получат гранты на общую сумму 411,7 миллиона рублей для развития передовых инженерных школ.

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Пять татарстанских учебных заведений получат гранты на общую сумму 411,7 миллиона рублей для развития передовых инженерных школ. Соответствующий указ был подписан главой республики Рустамом Миннихановым.

Согласно документации, финансовые средства выделят Университету Иннополис, КФУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ и Альметьевскому технологическому университету «Высшая школа нефти». Кабинет министров РТ получил приказ утвердить график предоставления грантов и установить размер субсидий для каждого из получателей.

Напомним, что в 2023 году по 200 млн рублей было выделено трем вузам региона. Постановление было подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

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