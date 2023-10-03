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· Полина Модестова

Страна является крупнейшим инвестором: в Казани пройдет межрегиональный форум Узбекистана и России

В Казани 4 октября пройдет третий межрегиональный форум Узбекистана и России
Страна является крупнейшим инвестором: в Казани пройдет межрегиональный форум Узбекистана и России

pixabay

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В Казани 4 октября пройдет третий форум межрегионального сотрудничества, о чем сообщила пресс-служба Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

В сообщении говорится, что мероприятие призвано способствовать расширению практического сотрудничества между предпринимателями и деловыми кругами регионов двух стран. В соответствии с программой, на полях форума пройдут заседания узбекско-российского делового совета, а также выставка «Россия из Узбекистан новые возможности для развития». Участники форума должны будут обсудить вопросы расширения двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической, промышленной и туристической сферах.

На данный момент Россия является крупнейшим инвестором в экономику Узбекистана. Вложения оцениваются большее чем в 10 миллиардов долларов. Помимо того, Россия является и вторым по объемам внешнеторговым партнером Узбекистана, сообщает ТАСС.

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