Сомнолог КФУ рассказала, как витамин D влияет на сон

Повышенная утомляемость, апатия, раздражительность. В зимний период многие сталкиваются с этими проявлениями сезонной хандры.



Сомнолог КФУ Лилия Шагиахметова объясняет: виной всему гормоны. Зимой, когда световой день короткий, в организме вырабатывается много мелатонина - "гормона сна". А вот производство серотонина – "гормона радости" – снижается.

"Рассвет в зимние месяцы наступает поздно, мы просыпаемся в темноте, и уровень мелатонина остается высоким, вызывая сонливость", - объясняет Шагиахметова.

Для улучшения сна рекомендуется затемнять помещение, носить темные повязки на глаза и насыщаться витамином D, который способствует синтезу мелатонина. Информацию предоставлено порталом KazanFirst.