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· Полина Модестова

Скрылся с места происшествия: в Челнах ищут водителя, который сбил мужчину и сбежал

В Челнах ГИБДД ищет сбившего на дороге 84-летнего мужчину водителя
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Представители госавтоинспекции Набережных Челнов ищут водителя, который сбил на дороге 84-летнего мужчину, после чего скрылся. Известно, что авария имела место на проспекте Яшьлек около семи часов утра.

Пострадавший переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель не остановился и покинул место аварии.

Сбитый мужчины был вынужден сам обращаться в больницу за медицинской помощью. Так же он и рассказал, что произошло. Информация была проверена и личный состав ГИБДД был ориентирован на розыск водителя, скрывшегося с места происшествия.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о случившемся, просят сообщить ее по номеру 51-19-14 или 37-95-69.

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