Скрылся с места происшествия: в Челнах ищут водителя, который сбил мужчину и сбежал
Представители госавтоинспекции Набережных Челнов ищут водителя, который сбил на дороге 84-летнего мужчину, после чего скрылся. Известно, что авария имела место на проспекте Яшьлек около семи часов утра.
Пострадавший переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель не остановился и покинул место аварии.
Сбитый мужчины был вынужден сам обращаться в больницу за медицинской помощью. Так же он и рассказал, что произошло. Информация была проверена и личный состав ГИБДД был ориентирован на розыск водителя, скрывшегося с места происшествия.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о случившемся, просят сообщить ее по номеру 51-19-14 или 37-95-69.