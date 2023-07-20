Скрылся с места происшествия: в Челнах ищут водителя, который сбил мужчину и сбежал

В Челнах ГИБДД ищет сбившего на дороге 84-летнего мужчину водителя

Представители госавтоинспекции Набережных Челнов ищут водителя, который сбил на дороге 84-летнего мужчину, после чего скрылся. Известно, что авария имела место на проспекте Яшьлек около семи часов утра.

Пострадавший переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель не остановился и покинул место аварии.

Сбитый мужчины был вынужден сам обращаться в больницу за медицинской помощью. Так же он и рассказал, что произошло. Информация была проверена и личный состав ГИБДД был ориентирован на розыск водителя, скрывшегося с места происшествия.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о случившемся, просят сообщить ее по номеру 51-19-14 или 37-95-69.