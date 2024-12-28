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Семья с 12 детей из Челнов получила медаль от Рустама Минниханова

В Татарстане семья Муллануровых, состоящая из 1...

Екатерина Кузьминых

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В Татарстане семья Муллануровых, состоящая из 12 детей, была удостоена медали «Родительская доблесть» от главы республики Рустама Минниханова.

Эта награда стала достойным признанием трудов Фаниля и Светланы, которые воспитывают своих детей с любовью и заботой. Старший сын уже достиг 31 года, а младшей дочери всего 14 — в этой семье каждый возраст ценен и особенный.

Медаль «Родительская доблесть», учрежденная в 2021 году, символизирует уважение к многодетным родителям и их вкладу в будущее страны. Параллельно с медалью один из родителей получает денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей, что также служит стимулом для семей, воспитывающих несколько детей.

В рамках торжественной церемонии, проходившей в Пушечном дворе, Рустам Минниханов наградил медалями ордена «Родительская слава» еще три многодетные семьи Татарстана. В этот день свои награды получили 53 человека, что стало прекрасным праздником семейных ценностей и заботы о подрастающем поколении, сообщает ProGorodChelny.

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