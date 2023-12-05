Сценарист «Слово пацана» сказал, что сериал рассчитывался на 3 сезона

При создании сериала «Слово пацана», его история рассчитывалась на 3 сезона. Об этом сообщает RTVI.

Кроме того, продолжение сериала и его последующие сезоны зависят исключительно от режиссера фильма – Жоры Крыжовникова, добавил Андрей Золотарев.

Также режиссер добавил, что все образы главных героев являются собирательными, а не взятыми из конкретных личностей прошлого.

Сериал «Слово пацана», набирающий огромную популярность по всей России, снят на тему казанских группировок 80-90х годов.