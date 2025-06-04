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Рустам Минниханов вспомнил свою первую официальную работу

Минниханов отметил, что в ходе практики на втор...

Рустам Минниханов

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Рустам Минниханов поделился, что его первым официальным местом работы была практика на Волгоградском тракторном заводе. Он рассказал об этом участникам «Движения первых» на форуме «Татарстан – Мордовия» в Казани. Минниханов отметил, что в ходе практики на втором курсе ему удалось заработать хорошие деньги, но он не вспомнил точно, потратил ли он их на месте или привез домой, пишет «Татар-информ»

Ранее мы писали о том, что ученый из КФУ Рахимзянов рассказал об опасности кондиционеров.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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