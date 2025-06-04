Рустам Минниханов вспомнил свою первую официальную работу

Рустам Минниханов поделился, что его первым официальным местом работы была практика на Волгоградском тракторном заводе. Он рассказал об этом участникам «Движения первых» на форуме «Татарстан – Мордовия» в Казани. Минниханов отметил, что в ходе практики на втором курсе ему удалось заработать хорошие деньги, но он не вспомнил точно, потратил ли он их на месте или привез домой, пишет «Татар-информ»

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