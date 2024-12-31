Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шагалеева

Рустам Минниханов оставил татарстанцам новогоднее поздравление

Рустам Минниханов, глава Татарстана, обратился ...

rais.tatarstan.ru

Подписаться в Telegram

Рустам Минниханов, глава Татарстана, обратился к жителям региона с теплыми поздравлениями в канун Нового года, отметив особую значимость этого времени для каждого. Раис РТ отметил, что Новый год всегда приносит с собой ощущение обновления, веру в позитивные перемены и стремление к новым достижениям. По его словам, несмотря на вызовы и сложности, 2024 год стал годом преодолений и значимых достижений для республики.

В своем поздравлении Раис отметил ключевые моменты, которыми республика может гордиться. Так, Татарстан стал площадкой для уникальных событий, включая первые мультиформатные «Игры будущего», спортивные соревнования стран БРИКС и XVI Саммит БРИКС. Эти мероприятия продемонстрировали высокий уровень организации и подчеркнули важную роль Татарстана как региона, где гармонично сочетаются культура, история и современные инновации.

Минниханов также вспомнил о выборах, прошедших в республике, подчеркнув, что поддержка жителей курса на стабильное развитие страны и региона подтверждает доверие и единство татарстанцев. Он выразил благодарность за активное участие граждан в политической жизни республики, отметив, что это является основой для дальнейшего процветания.

Особое место в своем выступлении Раис отвел подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2025 году. Минниханов подчеркнул, что мужество и преданность татарстанцев, защищающих страну, вызывают гордость и уважение.

Завершая обращение, Рустам Минниханов пожелал жителям республики крепкого здоровья, благополучия и новых успехов. Он выразил уверенность, что 2025 год принесет радость, вдохновение и светлые перспективы для всех. «Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых успехов! С Новым 2025 годом!» — завершил он.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

20 часов назад

В Лаишевском районе Татарстана прошла церемония открытия двух новых ФАП

Новости Татарстана

день назад

На новогодние праздники в Татарстане начали работать 54 глэмпинга

устанавливаем сетку от тараканов с вентилятором

Новости Казани

16 часов назад

ХК «Ак Барс» проиграл «Северстали» после эпичного гола за 17 секунд до финала

Новости России

3 дня назад

Режим работы Сбера с 28 декабря по 9 января

шумоизоляция розеток в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Раис Татарстана отправил поздравление ЖВК «Динамо-Ак Барс» с победой в финале Кубка России

Новости Казани

18 часов назад

Найден 80-миллионный пассажир МУП «Метроэлектротранса» Казани

Новости Татарстана

21 час назад

Мемориал «Вечный огонь» в Татарстане определили объектом культурного наследия

Новости Казани

день назад

Гостиницы в Казани взвинтили неадекватные цены на Новый год
Новости Татарстана
22 часа назад

В Татарстане нашли массовые нарушения безопасности в новогодних городках

В ряде районов Татарстана выявлены серьезные на...

Новости Казани

11 минут назад

Ильсур Метшин поздравил казанцев с наступающим Новым Годом

Новости Татарстана

16 минут назад

В Казани могут построить новые платные дороги

Новости Казани

31 минуту назад

Исполком Казани рассказал о результатах ремонта дорог в 2024 году

Новости Казани

46 минут назад

Новорождённых детей в Казани выписывают в новогодний шапочках
Елочные базары в Казани: где купить елку и скол...
Лонгриды
2 дня назад

Елочные базары в Казани: где купить елку и сколько это стоит?

Новости Татарстана

час назад

Рустам Минниханов оставил татарстанцам новогоднее поздравление

Новости Казани

2 часа назад

Аэропорт Казани возобновил работу: ограничения на прием и вылет самолетов сняты

Новости Казани

3 часа назад

Казанцев предупредили, в каких местах разрешено запускать фейерверки
билайн вместе с татарстанцами запланирует места...
Важное в РТ
4 дня назад

билайн вместе с татарстанцами запланирует места, где нужно улучшить связь