Рустам Минниханов оставил татарстанцам новогоднее поздравление

Рустам Минниханов, глава Татарстана, обратился к жителям региона с теплыми поздравлениями в канун Нового года, отметив особую значимость этого времени для каждого. Раис РТ отметил, что Новый год всегда приносит с собой ощущение обновления, веру в позитивные перемены и стремление к новым достижениям. По его словам, несмотря на вызовы и сложности, 2024 год стал годом преодолений и значимых достижений для республики.



В своем поздравлении Раис отметил ключевые моменты, которыми республика может гордиться. Так, Татарстан стал площадкой для уникальных событий, включая первые мультиформатные «Игры будущего», спортивные соревнования стран БРИКС и XVI Саммит БРИКС. Эти мероприятия продемонстрировали высокий уровень организации и подчеркнули важную роль Татарстана как региона, где гармонично сочетаются культура, история и современные инновации.



Минниханов также вспомнил о выборах, прошедших в республике, подчеркнув, что поддержка жителей курса на стабильное развитие страны и региона подтверждает доверие и единство татарстанцев. Он выразил благодарность за активное участие граждан в политической жизни республики, отметив, что это является основой для дальнейшего процветания.



Особое место в своем выступлении Раис отвел подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2025 году. Минниханов подчеркнул, что мужество и преданность татарстанцев, защищающих страну, вызывают гордость и уважение.



Завершая обращение, Рустам Минниханов пожелал жителям республики крепкого здоровья, благополучия и новых успехов. Он выразил уверенность, что 2025 год принесет радость, вдохновение и светлые перспективы для всех. «Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых успехов! С Новым 2025 годом!» — завершил он.