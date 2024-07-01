Рецидивист в Татарстане накинулся на бабушку и порезал ее

В с. Ерыклы Татарстана нетрезвый мужчина с ножом накинулся на бабушку, которая позвала его помочь ей на огороде.

Местные жители сообщили, что агрессор сидел в колонии 16 лет за причинение тяжкого вреда здоровью, кражу, разбой и грабеж. Кроме того, сельчанин воровал деньги, однако в отделение полиции об этом никто не сообщал.

Пострадавшая позвала своего мучителя окучивать грядки, пишет телеграм-канал Mash Iptash. В прошлую субботу он пришел в дом к женщине и грозился ее убить, однако только провел ножом по ее рукам.

Пенсионерка хотела сбежать, но успела лишь позвонить соседу. Как итог, фигурант ударил по лицу бабушку, а когда заметил соседа — скрылся. К счастью, агрессора уже задержать, пострадавшая в порядке. Ее хотели забрать к себе родные, но она отказалась, так как не захотела оставлять хозяйство.