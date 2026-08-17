Из-за массового ДТП на Горьковском шоссе в Казани образовалась огромная пробка

Выехал на встречку и спровоцировал массовое ДТП: на Горьковском шоссе в Казани встало движение. Авария произошла у дома №7, рядом с универсамом «Верный». На видео, снятом очевидцами, видна легковушка с разбитым капотом, рядом у тротуара стоит еще одна пострадавшая машина, вокруг — толпа людей. Въезд в город оказался почти полностью заблокирован.

В Госавтоинспекции Казани рассказали, что водитель Hyundai ехал со стороны улицы Восстания в направлении улицы Можайского. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Калиной». «Калина» двигалась от улицы Залесной к улице Болотникова. За ней ехали Hyundai Getz и Daewoo Gentra. После первого удара в «Ладу» врезался Getz, затем в Getz влетела Daewoo.

В результате пострадали водитель «Лады» — 25-летний молодой человек — и его 26-летний пассажир. Обоих госпитализировали, они в сознании. Из-за аварии на Горьковском шоссе образовалась гигантская пробка.