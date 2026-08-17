Новости Казани

Из-за массового ДТП на Горьковском шоссе в Казани образовалась огромная пробка

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Выехал на встречку и спровоцировал массовое ДТП: на Горьковском шоссе в Казани встало движение. Авария произошла у дома №7, рядом с универсамом «Верный». На видео, снятом очевидцами, видна легковушка с разбитым капотом, рядом у тротуара стоит еще одна пострадавшая машина, вокруг — толпа людей. Въезд в город оказался почти полностью заблокирован.

В Госавтоинспекции Казани рассказали, что водитель Hyundai ехал со стороны улицы Восстания в направлении улицы Можайского. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Калиной». «Калина» двигалась от улицы Залесной к улице Болотникова. За ней ехали Hyundai Getz и Daewoo Gentra. После первого удара в «Ладу» врезался Getz, затем в Getz влетела Daewoo.

В результате пострадали водитель «Лады» — 25-летний молодой человек — и его 26-летний пассажир. Обоих госпитализировали, они в сознании. Из-за аварии на Горьковском шоссе образовалась гигантская пробка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Султан Брунея снял все титулы с невестки за грубое поведение

Интересное в Казани

9 часов назад

«О нас до сих пор удивляются»: рассказываем, как казанский театр готовится к новому сезону с расширенной труппой и свежими идеями

акарицидные обработки что это такое

Кулинария

день назад

Борщ теряет яркий цвет из-за одной ошибки: простой прием сохраняет его насыщенно-красным

Не у нас

9 часов назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

услуги буксировки автомобиля в Уфе

Не у нас

10 часов назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Технологии

день назад

Kingdom Hearts IV выйдет в конце 2027 года и получит мир по «Тайне Коко»

Кулинария

день назад

Тесто для пирожков получается тяжелым из-за одной ошибки: простое правило делает его воздушным

Новости Татарстана

день назад

Проезд в автобусах и трамваях Нижнекамска понизили до 23 рублей
Новости Татарстана
12 часов назад

В Татарстане 18 августа ожидаются дожди и потепление до 25 градусов

18 августа в Татарстане ожидаются дожди, грозы ...

Кулинария

час назад

Макароны смешиваю с яйцом и сыром: вчерашний гарнир превращается в завтрак за 10 минут

Интересное в Казани

8 часов назад

Дом влияет на уровень стресса: квиз из пяти вопросов для жителей Казани, которые хотят выбрать интерьер без дизайнера

Технологии

час назад

Механическая сила переключает диоксетан на новый путь распада

Технологии

2 часа назад

«Бомбора» начала принимать предзаказы на книгу о Demon's Souls
Установка СКИФ сделает Россию первоисточником с...
Технологии
3 дня назад

Установка СКИФ сделает Россию первоисточником самых точных данных

Новости Татарстана

2 часа назад

Студотряды РТ собрали почти 1 млн рублей на «Дне ударного труда»

Технологии

3 часа назад

Rebel Wolves обновила системные требования The Blood of Dawnwalker

Кулинария

3 часа назад

Котлеты больше не жарю сразу после замешивания фарша: 20 минут меняют их текстуру
Билайн расширяет возможности своих сотрудников ...
Новости России
5 дней назад

Билайн расширяет возможности своих сотрудников с помощью Экзоинтеллекта