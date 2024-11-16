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Раис Татарстана поручил усилить меры безопасности с наступлением холодов

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Глава Татарстана Рустам Минниханов издал распоряжение об усилении мер пожарной безопасности в связи с наступлением холодов.

С начала ноября зафиксировано 121 случай возгорания, в результате которых погибли девять человек. Рустам Минниханов считает, что следует предпринять дополнительные шаги для того, чтобы предотвратить подобные происшествия. Он посоветовал руководителям администраций активизировать работу всех необходимых служб и провести разъяснительную работу с жителями.

Особое внимание следует уделить местам проживания многодетных семей, одиноких пожилых людей и социально неблагополучных граждан, а также провести проверки на предмет самовольного подключения к электросети и несанкционированной врезки в газопровод.

Ранее стало известно, что под Казанью пострадали два водителя в лобовом столкновении.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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