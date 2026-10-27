Социальные выплаты семьям с детьми в Татарстане вырастут с 2027 года

С января 2027 года семьи с детьми в Татарстане могут получать более высокие социальные выплаты. Предполагается, что размеры единого пособия и выплат для беременных женщин увеличатся на 6,8 процента. Такой прогноз содержится в проектах федерального бюджета, которые сейчас рассматриваются в Госдуме. Окончательный процент повышения будет утвержден правительством позже, с учетом фактической инфляции по итогам 2026 года.

Если прожиточный минимум для детей в стране достигнет 19 620 рублей, то единое пособие будет выплачиваться в размере 50, 75 или 100 процентов от регионального минимума. В зависимости от степени нуждаемости семьи ежемесячные выплаты составят 9 810, 14 715 или 19 620 рублей. Пересчет уже назначенных пособий произойдет автоматически, без необходимости подавать новые заявления.

Для беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках, выплаты будут зависеть от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. В Татарстане в 2027 году этот показатель ожидается на уровне 18 740 рублей. Второй этап индексации запланирован на 1 февраля 2027 года. Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится с 28 450 до 30 385 рублей, а минимальная выплата по уходу за ребенком вырастет до 11 395 рублей в месяц.

Кроме того, вырастут предельные размеры страховых пособий. Выплата по беременности и родам за стандартные 140 дней может превысить 1,1 миллиона рублей, а максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан достигнет 95,5 тысячи рублей в зависимости от уровня заработка. Об этом сообщает КП - Казань.