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На трассе под Казанью пострадали два водителя в лобовом столкновении

Серьезная авария случилась под Казанью 15 ноябр...

pro город

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Под Казанью произошла серьёзная авария недалеко от посёлков Салмачи и Куюки.

В пятницу, 15 ноября, столкнулись два автомобиля. По словам очевидцев, машины столкнулись лоб в лоб.

Причины ДТП пока не установлены.

Известно, что оба водителя получили травмы и были госпитализированы.

Ранее стало известно, что в столице Татарстана запустили новое мобильное приложение «Казанский паркинг 2.0».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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