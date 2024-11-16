На трассе под Казанью пострадали два водителя в лобовом столкновении
pro город
Под Казанью произошла серьёзная авария недалеко от посёлков Салмачи и Куюки.
В пятницу, 15 ноября, столкнулись два автомобиля. По словам очевидцев, машины столкнулись лоб в лоб.
Причины ДТП пока не установлены.
Известно, что оба водителя получили травмы и были госпитализированы.
Ранее стало известно, что в столице Татарстана запустили новое мобильное приложение «Казанский паркинг 2.0».
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