На трассе под Казанью пострадали два водителя в лобовом столкновении

Под Казанью произошла серьёзная авария недалеко от посёлков Салмачи и Куюки.

В пятницу, 15 ноября, столкнулись два автомобиля. По словам очевидцев, машины столкнулись лоб в лоб.

Причины ДТП пока не установлены.

Известно, что оба водителя получили травмы и были госпитализированы.

Ранее стало известно, что в столице Татарстана запустили новое мобильное приложение «Казанский паркинг 2.0».