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Радимов думает, что «Рубин» доставит неприятности «Зениту» в матче РПЛ

Радимов думает, что «Рубин» доставит неприятности «Зениту» в матче РПЛ

sport-express.ru

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Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов рассказал о своих ожиданиях перед матчем восьмого тура РПЛ с «Рубином» из Казани.

«Это будет очень интересный матч. Я уверен, что Рахимов удержит обе фланги, займет центр поля и будет играть в команде. «Зениту» будет сложно прорваться к воротам, поэтому им нужно найти баланс, чтобы «Рубин» не смог сделать опасные контратаки», – цитирует слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, игра состоится 17 сентября на стадионе «Рубина» и начнется в 16:30 по московскому времени.

После семи сыгранных матчей в текущем сезоне РПЛ «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице с 14 очками. «Рубин» находится на 13-й строчке с шестью очками.

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