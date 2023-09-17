Радимов думает, что «Рубин» доставит неприятности «Зениту» в матче РПЛ

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов рассказал о своих ожиданиях перед матчем восьмого тура РПЛ с «Рубином» из Казани.

«Это будет очень интересный матч. Я уверен, что Рахимов удержит обе фланги, займет центр поля и будет играть в команде. «Зениту» будет сложно прорваться к воротам, поэтому им нужно найти баланс, чтобы «Рубин» не смог сделать опасные контратаки», – цитирует слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, игра состоится 17 сентября на стадионе «Рубина» и начнется в 16:30 по московскому времени.

После семи сыгранных матчей в текущем сезоне РПЛ «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице с 14 очками. «Рубин» находится на 13-й строчке с шестью очками.