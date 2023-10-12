Ряд производителей объявил о приостановке продаж: в РТ создадут отечественную базовую станцию LTE

В Татарстане создадут отечественную базовую станцию LTE с высокоскоростной передачей данных

В ходе встречи заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко и генеральный директор НПО «Радиоэлектроника» имени Шимко Андрей Белов обсудили вопрос создания в Татарстане отечественных базовых станций LTE с беспроводной высокоскоростной передачей данных для мобильных телефонов.

Как отметил Олег Коробченко, в связи с санкционным давлением ряд производителей оборудования сотовой связи объявил о приостановке продаж на территории РФ: Ericsson, Nokia, Huawei, Cisco. При этом, с его слов, оборудование именно этих производителей является основой для большинства сетей мобильной связи РФ, что поставило под угрозу развитие сети связи. В связи с этим и было принято решение заняться разработкой собственного оборудования.