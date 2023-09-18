Проведут профилактические работы: в РТ с 18 сентября приостановят приостановят телерадиовещание

В 12 районах Татарстана с 18 по 21 сентября приостановят телерадиовещание

В 12 районах Татарстана с 18 по 21 сентября будут проведены профилактические работы на маломощных объектах телерадиовещания, сообщает пресс-служба Минцифры республики.

В это время приостановят трансляцию программ цифрового эфирного телевидения, FM-радиовещания, а также аналогового телевидения АО ТРК «ТНВ».

Работы начнутся сегодня, 18 сентября, на РТС Покровский Урустамак и Азимо-Курлебаш. На следующий день, 19 сентября, они будут проходить на РТС Большой Толкиш и Муслюмово, РТС Пестрецы и РТС Старое Шугурово.

В среду, 20 сентября, проведут их на РТС Алешкин Саплык, Казань-2 и Малиновка. Дополнительно будет проверяться оборудования 21 сентября на РТС Ленино, Первое Мая, Новое Сафарово и Симетбаш, а в последний день, 22 сентября - на РТС Апастово. Профилактика будет проходит с 9 утра до 15:00.