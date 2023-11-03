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Президенты России и Беларуси обсудили электрификацию дороги от Бреста до Казани

Президенты России и Беларуси обсудили электрификацию дороги от Бреста до Казани

smotrim.ru

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Президент Беларуси Александр Лукашенко и глава России Владимир Путин обсудили вопросы, связанные с созданием инфраструктуры для развития электротранспорта. Одной из основных тем стала электрификация автодороги, протяженностью от Бреста до Казани.

Стоит отметь, что на данный момент от Казани до Бреста можно добраться на поезде, проведя в пути более 26 часов.

Также вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик сообщил, что проведено несколько успешных экспериментов, в рамках которых полтора километра дороги были оснащены специальными проводами для передачи электричества. Таким образом удалось заправить батарею автобуса, проехав всего лишь указанное расстояние.

Сегодня Александр Лукашенко был проинформирован о завершении строительства Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), которая является самым значимым и высокотехнологичным проектом в стране. Строительство станции началось в 2011 году по российскому проекту "АЭС – 2006". А сама станция сможет обеспечить более 40% страны в электроэнергии.

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