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Предприниматели с эквайрингом ВТБ приняли в 2023 году миллиард платежей

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В 2023 году клиенты среднего и малого бизнеса с эквайрингом ВТБ приняли около 1 млрд платежей. Наибольший рост спроса на эквайринг показали клиенты СМБ из сфер развлечений и отдыха (+17,5%), общественного питания (+17%), автотоваров и сервиса (+8%) и здравоохранения (+5,5%). Об этом в рамках Стратегической недели ВТБ сообщила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.

В 2023 году количество клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ, принимающих платежи с помощью СБП (Системы быстрых платежей), выросло по сравнению с 2022 годом в 3,6 раза. Доля платежей с помощью СБП в общем эквайринговом обороте клиентов СМБ увеличилась в 3,5 раза, более чем в три раза вырос оборот по СБП.

«Мы видим кратный рост показателей СБП как по числу пользователей, так и по объемам операций, что говорит о высокой востребованности СБП среди покупателей и продавцов. Это действительно удобный, быстрый и экономичный сервис – деньги поступают на счет за считанные секунды, а комиссии ниже, чем при классическом торговом эквайринге. Мы готовим для клиентов несколько новых сервисов на основе СБП для более эффективного использования возможностей системы, например, В2В и В2С-переводы, новые сценарии приема оплаты по QR-кодам», − сообщила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.

В банке также отмечают дальнейший рост доли карт платежной системы «Мир». В 2023 году она выросла в общем эквайринговом обороте ВТБ по картам в 1,5 раза и составила 58%.

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