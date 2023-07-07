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Предлагают воспользоваться другой дорогой: на М7 «Волга» – Иннополис перекроют движение

Дорогу М7 «Волга» – Иннополис закроют из-за строительства развязки
Предлагают воспользоваться другой дорогой: на М7 «Волга» – Иннополис перекроют движение

Юлия Марченко

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В Татарстане с 10 июля будет закрыто движение на автомобильной дороге М7 "Волга" - Иннополис из-за строительства транспортной развязки. Дорога будет перекрыта в районе съезда с М7 на 771+510 км, сообщает пресс-служба "Волго-Вятскуправтодора".

Участникам движения предлагают использовать съезд на М7 на 768+860 км на автодорогу регионального значения М7 "Волга" - Введенская Слобода. Автомобилистов также просят быть бдительными и соблюдать требования дорожных знаков, которые будут временно установлены.

Напомним, что здесь строят транспортную развязку по типу "клеверного листа". Ожидается, что сооружение позволит распределить транспортные потоки и обеспечить въезд в Иннополис, Ульяновск и Казань.

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