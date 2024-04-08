Последствия чудовищной аварии 7 апреля под Зеленодольском попали на видео

В результате аварии, которая случилась вечером 7 апреля 2024 года, на трассе Казань — Йошкар-Ола, погибли 3 человека.

Свидетели сняли на видео последствия жуткой аварии на трассе Йошкар-Ола — Казань в районе поворота на Васильево.

На кадрах можно увидеть, как от сильного удара легковой автомобиль «Лада» выбросило на обочину и перевернуло на бок. После всего этого машина стала похожа на груду металла. Неподалеку находится 2-й участник дорожного происшествия — Hyundai. Этот автомобиль боком влетел в дорожный знак, пишет kazanfirst.ru.

Ранее мы писали о том, что в Казани автобус №91 сбил пешехода в тапках, бродившего вдоль проезжей части.