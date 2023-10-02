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Показатель вырос на 2,6%: Татарстан не вошел в топ-40 регионов по доступности ипотеки

Татарстан не вошел в число 40 регионов с самой доступной ипотекой в 2023 году
Показатель вырос на 2,6%: Татарстан не вошел в топ-40 регионов по доступности ипотеки

Яна Лаушкина

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В России доля семей, официальный доход которых может позволить приобрести обычную двухкомнатную квартиру в ипотеку, увеличилась за год на 2,6% и составила 27,8%, о чем свидетельствует информация агентства РИА «Новости».

Татарстан в рейтинге регионов по доступности ипотеки оказался на 42 месте. В республике доля семей, которые могут позвонить себе квартиру в ипотеку, а августе 2023 года составила 27,3% - это на 4,5% больше, нежели год назад.

Как отмечают эксперты, за прошедший год доступность жилья в ипотеку выросла в 78 регионах, а снизилась только в пяти. Возглавляет рейтинг по доступности Ямало-Ненецкий автономный округ, где 65% семей могут позволить себе взять в ипотеку среднюю двухкомнатную квартиру. Замыкают рейтинг Дагестан, Карачаево-Черкесия и Севастополь.

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