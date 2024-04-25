Переменная облачность и туман ждут татарстанцев 25 апреля

В четверг, 25 апреля 2024 года, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Об этом рассказали в Гидрометцентре региона.

Ночью и утром прогнозируется туман. Ветер с-з с переходом на ю-в от 6 до 11 м/с. В этот день температура воздуха будет на уровне +16...+21 градусов.

Ранее мы писали о том, что в озеро Кабан сбрасывают сточные воды.