39-летний челнинец, который ударил ребенка, пояснил свой «воспитательный шлепок»

Напомним, что мужчина нанес малышу на самокате удар за то, что он наехал на его ногу.

Следователи выяснили, что ударил мальчика его 39-летний отец. Мужчина заявил, что испугался за сына, удар был воспитательный.

На фигуранта завели уголовное дело, ситуацию контролирует Александр Бастрыкин.

СК РФ по РТ по этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее мы писали о том, что в Челнах водитель квадроцикла погиб после столкновения с Hyundai.