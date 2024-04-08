На станции Вахитово в Казани почтовый поезд сбил мужчину

7 апреля 2024 года, на ж/д станции Вахитово в Казани случился жуткий инцидент. Почтовый поезд сбил мужчину. Потерпевшего госпитализировали в 7 горбольницу, чтобы оказать ему всю необходимую медицинскую помощь, пишет ИА «Татар-информ».

Сейчас эксперты проводят работу по выяснению всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы писали о том, что последствия чудовищной аварии 7 апреля под Зеленодольском попали на видео.