Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

На ж/д станции в Казани почтовый поезд сбил мужчину

На станции Вахитово в Казани почтовый поезд сбил мужчину
На ж/д станции в Казани почтовый поезд сбил мужчину

pixabay.com

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7 апреля 2024 года, на ж/д станции Вахитово в Казани случился жуткий инцидент. Почтовый поезд сбил мужчину. Потерпевшего госпитализировали в 7 горбольницу, чтобы оказать ему всю необходимую медицинскую помощь, пишет ИА «Татар-информ».

Сейчас эксперты проводят работу по выяснению всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы писали о том, что последствия чудовищной аварии 7 апреля под Зеленодольском попали на видео.

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