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· Артем Акчурин

На школьные олимпиады в Татарстане уйдет почти 33 млн рублей

На школьные олимпиады в Татарстане уйдет почти 33 млн рублей

mon.tatarstan.ru

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В Татарстане Минобрнауки находится в поиске подрядчика для проведения регионального и заключительно этапа всероссийских предметных олимпиад школьников в текущем учебном году. Общий бюджет, выделенный на эту цель, составляет 33,8 млн рублей.

По планам в олимпиадах должны будут участвовать 5,5 тысяч школьников. Кроме того, необходимо учитывать, что будет насчитывать около 1,3 тысяч сопровождающих, 25 организаторов и 25 членов жюри.

Стоит отметить, что подрядчик должен обеспечить школьников необходимым питанием, жильем на время проведение олимпиад, закупкой канцелярии и оснащением кабинетов для предметов, в которых это предусмотрено.

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