Минниханов заявил, что авторы «Слова пацана» не сдержали свое слово

Глава РТ Рустам Минниханов признался об ограничении съемок сериала слово «Слово пацана».



Минниханов рассказал, что авторы сериала не сдержали свое обещание. Глава региона был против того, чтобы столица РТ имела ассоциацию с преступностью, так как власти города долгие годы работали над улучшением репутации.

В свою очередь качество сериала Раис РТ оценил высоко и заявил, что над кинолентой работали настоящие эксперты.