Минниханов прокомментировал рост банкротных дел в Татарстане

Председатель Арбитражного суда РТ Максим Боровков сообщил, что за 2023 год поступило порядка 9,7 тысяч заявлений о банкротстве. Это на 14% больше, чем в 2022 году. В свою очередь, объем рассмотренных дел о банкротстве вырос на 45%, а именно с 5,6 тысяч до 8,2 тысяч.

Глава Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«Беспокоит рост банкротства. Это не самый хороший сигнал», — заявил глава РТ.

Он подчеркнул, что обеспечение равновесия между общественными и частными интересами при рассмотрении таких категорий дел представляет собой сложную, но важную задачу. Согласно высказыванию главы региона, процедуру банкротства необходимо проводить таким образом, чтобы максимально обеспечить выполнение обязательств должника.