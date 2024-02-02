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· Артем Акчурин

В Татарстане выросло число заявлений о банкротстве в 2023 году

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В Татарстане продолжает увеличиваться количество принятых и рассмотренных заявлений о банкротстве граждан. Об этом заявил председатель Арбитражного суда РТ Максим Боровков. Сообщает «Татарт-информ».

Боровков отметил, что за 2023 год поступило порядка 9,7 тысяч заявлений о банкротстве. Это на 14% больше, чем в 2022 году. В свою очередь, объем рассмотренных дел о банкротстве вырос на 45%, а именно с 5,6 тысяч до 8,2 тысяч.

Также был отмечен рост поступивших и рассмотренных дел о банкротстве среди юридических лиц, на 73% и 27% соответственно.

Ранее, иск о банкротстве был подан в отношение казанского производителя туалетной бумаги. Исковые требования составили более 68 млн рублей.

Напомним, что Минздрав РТ проводит служебную проверку об утечке данных пациентов.

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