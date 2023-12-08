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Минниханов поддержал готовность Путина выдвигаться на новый президентский срок

Минниханов поддержал готовность Путина выдвигаться на новый президентский срок

gazeta.ru

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Глава Татарстана Рустам Минниханов поддержал Владимира Путина в выдвижении на новый президентский срок. Он подметил, что в такое нелегкое для России время главным объединением для граждан страны является президент.

В результате поддержки Путина Татарстан стал одним из ведущих регионов страны. По всей республики строятся социально важные объекты, что делает жизнь народа наиболее качественной, подчеркнул раис РТ.

Также Минниханов на татарском языке, что республики при руководстве Путина будет только укрепляться.

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