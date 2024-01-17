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Минниханов: Казань находится в лидерах рейтинга «умных» городов

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Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что Казань занимает высокие позиции среди «умных» городов России, благодаря широкому использованию IT-решений для цифровизации муниципальных процессов и услуг. Об глава республики сообщил на заседании Ассоциации по цифровому развитию.

Он отметил, что столица республики накопила значительный опыт в этой области и планирует создать проектный офис, который будет служить образцовым центром обучения для муниципалитетов региона, способствуя дальнейшему развитию цифровых технологий.

Ранее, глава региона принял участие в популярном тренде о путешествиях.

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