Минниханов: Казань находится в лидерах рейтинга «умных» городов

Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что Казань занимает высокие позиции среди «умных» городов России, благодаря широкому использованию IT-решений для цифровизации муниципальных процессов и услуг. Об глава республики сообщил на заседании Ассоциации по цифровому развитию.

Он отметил, что столица республики накопила значительный опыт в этой области и планирует создать проектный офис, который будет служить образцовым центром обучения для муниципалитетов региона, способствуя дальнейшему развитию цифровых технологий.

Ранее, глава региона принял участие в популярном тренде о путешествиях.