Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Минниханов принял участие в популярном тренде о путешествиях

Минниханов принял участие в популярном тренде о путешествиях

t.me/rustamminnikhanov

Подписаться в Telegram

Глава Татарстана Рустам Минниханов присоединился к тренду о путешествиях по республике и поделился своими итогами в личном телеграм-канале.

Он отметил, что лично посетил все уголки Татарстана.

«Много хороших мест для отдыха в нашей республике», — подчеркнул глава Татарстана.

Минниханов призвал своих подписчиков, которые также любят путешествовать по республике, поделиться несколькими уникальными местами, которые могли бы заинтересовать гостей.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Казани за 2023 год на дорогах погибли 37 человек

Новости Татарстана

11 часов назад

В Казани умер бывший директор муниципального дорожного предприятия

муравьиные переезды спасут леса от насекомых вредителей

Новости Татарстана

день назад

Вероника Степанова отказалась бежать спринт на этапе Кубка России в Казани

Полезное

2 дня назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

курсы дизайна интерьера в новосибирске в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

На Казанке построят детский парк за счет республиканского бюджета

Новости Татарстана

день назад

Строительство нового театра им. Камала обойдется в 13 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане назвали самый популярный участок трассы М-12 в новогодние праздники

Новости Казани

7 часов назад

Стали известны предварительные причины пожара в «Астории»
Лонгриды
3 дня назад

«Речной порт Казани – это просто стыд и срам»: топ-5 главных цитат 2023 года в Татарстане

«Речной порт Казани – это просто стыд и срам»: топ-5 главных цитат 2023 года в Татарстане

Новости Татарстана

час назад

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок Нижнекамской ТЭЦ-2

Новости Татарстана

2 часа назад

Минниханов принял участие в популярном тренде о путешествиях

Новости Татарстана

2 часа назад

Голкипер Акмурзин может вернуться в казанский «Рубин»

Новости Татарстана

2 часа назад

Казань оказалась в тройке городов лидеров для новогодних путешествий
«Мозг начинает функционировать в режиме лайт-версии»: врач из Казани рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников
Лонгриды
6 дней назад

«Мозг начинает функционировать в режиме лайт-версии»: врач из Казани рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане за 2023 год было отстранено 13 арбитражных управляющих

Новости Казани

7 часов назад

Стали известны предварительные причины пожара в «Астории»

Новости Татарстана

8 часов назад

Более 70 млн рублей уйдёт на содержание дорог в Авиастроительном районе Казани 
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый