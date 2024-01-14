Минниханов принял участие в популярном тренде о путешествиях
t.me/rustamminnikhanov
Глава Татарстана Рустам Минниханов присоединился к тренду о путешествиях по республике и поделился своими итогами в личном телеграм-канале.
Он отметил, что лично посетил все уголки Татарстана.
«Много хороших мест для отдыха в нашей республике», — подчеркнул глава Татарстана.
Минниханов призвал своих подписчиков, которые также любят путешествовать по республике, поделиться несколькими уникальными местами, которые могли бы заинтересовать гостей.