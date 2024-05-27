Май был таким холодным только в 1999 году — метеоролог КФУ

Жители Татарстана столкнулись с аномально холодным маем. Как рассказал «Бизнес Онлайн» доцент кафедры метеорологии КФУ Тимур Аухадеев, средняя температура за первые три недели составила всего +8 градусов, что на 5 градусов ниже нормы. Холоднее было в далеком 1999 году.



Эксперт связал частые ночные заморозки с влиянием антициклонов, пригоняющих холодный воздух с севера. Облачность в регионе низкая, что способствует быстрому остыванию земли.



Такая контрастная весна, когда за рекордно теплым апрелем последовал морозный май, свидетельствует об изменении климата. Ученые отмечают рост экстремальных погодных явлений, к которым относятся и аномальные холода.



Из-за заморозков в Татарстане неоднократно объявляли штормовое предупреждение. В соцсетях жители республики жаловались на холод в квартирах.



Напомним, ранее сомнолог КФУ рассказала, как витамин D влияет на сон.